تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالاً هاتفياً اليوم الجمعة، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
وجرى خلال الاتصال، تبادل الأحاديث الأخوية حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.