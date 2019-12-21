السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت



الرياض 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة فيما تأثر الرياح الشرقية على منطقتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة) . وسماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات( جازان، عسير ،الباحة ،مكة المكرمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شمالية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.