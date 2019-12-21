شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: لقاء هنزل – آل جابر ركز على تنفيذ اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

الخارجية الأمريكية: لقاء هنزل آل جابر ركز على تنفيذ اتفاق الرياض السبت 21 ديسمبر 2019 أشار حساب وزارة الخارجية الأمريكية، الناطق باللغة العربية، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى لقاء السفير الأمريكي لدى اليمن، كريستوفر هنزل، بنظيره السعودي محمد آل جابر.

Advertisements وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن اللقاء ركز على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض. وناقش السفيران، الخميس، في العاصمة السعودية الرياض، آليات تنفيذ اتفاق الرياض، الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية: لقاء هنزل – آل جابر ركز على تنفيذ اتفاق الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.