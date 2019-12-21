هواوي P40 وP40 Pro سيملكان كاميرا خلفية مستطيلة وتصميم شاشة مختلف (تسريب)

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بعد أن أكدت هواوي على موعد إطلاقها لسلسلة هواتف الرائدة P40 في باريس شهر مارس القادم 2020، بدأت تتوالي التسريبات حول الهواتف القادمة بشكل أكبر.

وفي أخر التسريبات حول P40 أظهر تسريب حصري منذ قليل لموقع 91Mobile نموذج تصوري لنسخ الهاتف تظهر احتوائه على كاميرا خلفية بإطار مستطيل كبير شبيه لذلك الذي تم تأكيديه في هاتف سامسونج جالكسي S11 منذ أيام عبر تسريب مشابه.

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فيما تظهر الصور التصورية اختلاف على مستوى تصميم الشاشة في نسخة P40 Pro حيث أن الشاشة لا تزال منحية ومتوقع أن تكون بقياس 6.5 إلى 6.7 بوصة لكن هناك تحديث واضح على مستوى زواياها والتي تظهر بشكل مقوس للأعلى بإضافة جديدة على مايبدو من الشركة.

بينما من المتوقع أن يملك هاتف P40 النسخة العادية شاشة مسطحة قياس 6.1 أو 6.2 بوصة مع كاميرا في إطار مستطيل كما نسخته الأعلى سعراً ومواصفات. بينما سيملك كلا الهاتفين مستشعر لبصمة الإصبع مدمج في الشاشة.

وفي تسريبات سابقة حول الهاتف تم الإشارة إلى أن الكاميرا الخلفية لـ P40 ستملك 4 مستشعرات مختلفة بينما في نسخة Pro فالأمر ليس واضحاً حتى اللحظة مع توقع امتلاكه 5 كاميرات.



فيما جاء في تسريب أخر أن كلا الهاتفين سيملكان مدخل شحن USB من نوع C مع منفذ للسماعة مع احتمال تزويدهما ببطارية ضخمة 5500 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 50 واط.

