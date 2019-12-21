خادم الحرمين يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من ملك البحرين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الجمعة، اتصالًا هاتفيًّا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

وجرى خلال الاتصال، تبادل الأحاديث الأخوية حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، أكد أن العلاقات بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين علاقات أخوية متينة ومتجذرة وممتدة يميزها التوافق في الرؤى والتنسيق ووحدة المصير وتشهد ‏تطورًا مستمرًا على كل الأصعدة.