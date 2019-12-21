السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف 3 أجانب بصدد اجتياز الحدود البرية مع ليبيا نحو تونس خلسة



تونس 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واس

أوقفت قوات الأمن التونسي بمحافظة مدنين جنوب البلاد اليوم 3 أجانب كانوا بصدد اجتياز الحدود البرية التونسية الليبية خلسة.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم أن الموقوفين من جنسيات افريقية وقد تم الاحتفاظ بهم ومباشرة قضية عدلية ضدهم من اجل دخول التراب التونسي على غير الصيغ القانونية.

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