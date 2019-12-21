شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تكشف خفايا جريمة الـ5 مليارات ريال والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث الرسمي للنيابة العامة د. ماجد الدسيماني، أن التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة في النيابة العامة مع بعض المتهمين بشأن جريمة التستر التجاري، التي أعلن عنها سابقا، كشفت عن وجود تشكيل عصابي مكون من ثلاثة وافدين ومالك المنشأة محل التستر.

» مخرجات حسابية

وبيّن الدسيماني أنه بمباشرة الدائرة المختصة بمباشرة إجراءات التحقيق، وربط معطيات الجريمة ببعضها، ودراسة سلوكها الإجرامي وملاءتها المالية وكفاءة مخرجاتها الحسابية، وإجراء التحقيق المالي الموازي، اتضح وجود عمليات غسل وتبييض للأموال، وتسجيل حوالات لا تقابلها أي واردات جمركية.

» محررات عرفية

وأضاف، إن التحقيقات أوضحت كذلك تزوير أفراد التشكيل العصابي في محررات عرفية، تتمثل في فواتير مقدمة للنيابة العامة من أجل إخفاء وتمويه متحصلات الجريمة، بالإضافة إلى أعمال مصرفية غير شرعية متمثلة في تحويل مبالغ مالية لأشخاص خارج المملكة وتبديل العملة من خلال تلك الحوالات.

» توجيه الاتهام

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وأضاف الدسيماني، إن التحقيق انتهى معهم بتوجيه الاتهام لهم جميعا بمخالفة أنظمة مراقبة البنوك ومكافحة التستر ومكافحة غسل الأموال والنظام الجزائي لجرائم التزوير وجمع وحيازة أموال غير مشروعة وإيداعها في الحسابات البنكية للمنشأة للإخفاء والتمويه، ومن ثم تحويل هذه المبالغ التي قاربت الخمسة مليارات ريال إلى خارج المملكة.

» أدلة وقرائن

وأشار إلى أنه بإحالة قضية المذكورين إلى المحكمة المختصة، مدعمة بالأدلة والقرائن الدامغة، صدرت أحكام نهائية بحق المذكورين، تثبت إدانتهم بالجرم المسند لهم من قبل النيابة العامة، بعد فرز ما يتعلق بجريمة مخالفة نظام مراقبة البنوك وإحالتها للجهة المختصة، والحكم عليهم بالسجن بأحكام بلغ مجموعها ستا وعشرين سنة وغرامات بلغت ستة ملايين ريال، ومصادرة الأموال الموجودة في حسابات المنشأة والبالغة مليوني ريال، وإبعاد الوافدين عن البلاد ومنع السعودي من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لمدة سجنه بعد انتهاء محكوميته.

» ثروات وخيرات

وأكد المتحدث الرسمي للنيابة، أن مثل هذه الجرائم تؤثر على الأمن الاقتصادي للدول، وتصادر ثرواتها وخيراتها، تحت غطاء شكلي نظامي بمساهمة بعض ضعاف الأنفس. وأضاف إن النيابة العامة تهيب بالمواطنين التحلي بروح المسؤولية الوطنية تجاه الوطن ومقدراته ومكتسباته، وتحذر كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن الاقتصادية والإخلال بأنظمته المالية والتكسب من وراء ذلك.