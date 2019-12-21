شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة 154 من رؤساء الأقسام وأعضاء التدريس بالملتقى العلمي والان نبدء بالتفاصيل

أقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي، الملتقى العلمي التخصصي، بمشاركة نحو 154 من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بالمنطقة الشرقية، وذلك في أحد الفنادق بالدمام. ويأتي هذا الملتقى إيمانا من هيئة تقويم التعليم والتدريب بأهمية التكامل بين الجهات ذات العلاقة بالتعليم في المملكة، واتساق برامجها، ومستهدفاتها، تحقيقا لرؤية المملكة 2030 وتوجهاتها وأهدافها التنموية، للتعريف بالمحتوى والمكونات التخصصية للمعايير الوطنية لمناهج التعليم، وتقويمها، والاختبارات المهنية للمعلمين، ومتطلباتها في البرامج التخصصية، وبرامج إعداد المعلمين، بالإضافة إلى عرض نتائج الاختبارات الوطنية والاختبارات الدولية المنفذة عام 2018م، والدور المأمول من الجامعات، وإدارات التعليم، بما يضمن رفع جودة التعليم، والارتقاء بنواتج التعلم. وقدم المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي الدكتور عادل القعيد خلال كلمته في افتتاح الملتقى نبذة مختصرة عن الهيئة، وأهدافها، ومجالات اختصاصها، ودورها في الارتقاء بجودة التعليم والتدريب وأوجه التكامل بين الهيئة والكليات التخصصية وإدارات التعليم.

من جهتها قدمت المدير العام للإدارة العامة لتقويم المناهج الدكتورة هيا العمراني عرضا عن المعايير الوطنية لمناهج التعليم تضمن التعريف بأبرز مكونات الإطار العام.