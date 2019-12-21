شكرا لقرائتكم خبر عن جهود المملكة لحماية اللغة العربية بمنتدى الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

نظم منتدى الثلاثاء الثقافي في محافظة القطيف ندوة بعنوان «المكتبات الخاصة.. الدور والمحتوى» بمشاركة مجموعة مؤسسي ومديري المكتبات الخاصة في المحافظة. وتناولت الندوة التي أقيمت مؤخرا وحضرها جمع من المهتمين بالثقافة والمكتبات والقراءة، تجارب المشاركين والتحديات التي تواجه عمل المكتبات ودورها.

وصاحب فعاليات الندوة عرض لفيلم قصير حول اليوم العالمي للغة العربية يوضح الجهود التي تبذلها المملكة لحماية وتعزيز اللغة العربية، ومعرض تشكيلي بعنوان «أنا إنسان» للفنان توفيق الحميدي، كما تحدث عبدالله السبيعي وعبدالله المسقلب عن «جماعة أصدقاء الكلى».