شكرا لقرائتكم خبر عن «انضباطي مسؤوليتي» لتأهيل طالبات «غرب الدمام» للاختبارات والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في الجلسات الودية بين الطالبات ومعلماتهن في برنامج «انضباطي مسؤوليتي»، ضمن الاستعدادات الفعلية لفترة الاختبارات، في مقر مدارس التربية الأهلية بتعليم غرب الدمام، في إطار زيادة الدافعية لدى الطالبات، من خلال توفير البيئة المدرسية الداعمة، التي تساعدهن على تحقيق النمو الأكاديمي الصحيح، ورفع حس المسؤولية، وتقليل نسب الغياب.
من جهتها، وجهت القائدة التربوية خلود الشبيلي، رسائل توعوية لحث الطالبات على الانضباط المدرسي في فترة الحصاد واستثمار الوقت في التواصل الإيجابي مع المعلمات للإجابة عن الاستفسارات الواردة في فترة المراجعة والاستذكار.
وكرّمت فارسات الانضباط ضمن باقة كنوز التربية الأهلية في الانضباط المدرسي، وطرحت المسابقات التي تبين قيمة الانضباط المدرسي في البيئة المدرسية وأثره على التحصيل الدراسي خلال تفعيل الإذاعة الصباحية.
يُذكر أن التنويع في أساليب تحفيز الطالبات حول الانضباط المدرسي كان له الأثر الإيجابي في جودة النواتج التعليمية حول الانضباط المدرسي.
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