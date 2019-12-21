شكرا لقرائتكم خبر عن 67 ألف مسافر يعبرون جسر الملك فهد في «وطني البحرين» والان نبدء بالتفاصيل
واحتفلت الجهات العاملة بجسر الملك فهد، متمثلة بالمؤسسة العامة والجوازات والجمارك، بهذه المناسبة، من خلال توزيع الأعلام والهدايا للمسافرين، احتفاء باليوم الوطني البحريني.
وأوضح مدير جوازات جسر الملك فهد العقيد ضويحي السهلي لـ«اليوم»، أن يوم الإثنين شهد عبور 67874 مسافرا، بواقع 34828 للمغادرين إلى مملكة البحرين و33046 للقادمين إلى السعودية، مؤكدًا أن منطقة الإجراءات لم تشهد ازدحامات ملحوظة، بل قابلتها جهود واضحة من الموظفين الذين عملوا على فتح كل المسارات البالغ عددها 58 مسارًا، منها 36 بالقدوم و22 بالمغادرة.
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