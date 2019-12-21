شكرا لقرائتكم خبر عن منسوبات «حماية الدمام» في رحلة ترفيهية والان نبدء بالتفاصيل

نظمت وحدة الحماية الاجتماعية بالدمام رحلة لمنسوباتها لأحد المنتجعات برعاية مدير وحدة الحماية الاجتماعية سالم الغامدي وإشراف مدير الوحدة ومشرفة القسم الداخلي مشاعل العويد. وجاءت فكرة الرحلة التي وجه بتنظيمها مدير الوحدة وأشرف على تفاصيلها لضمان يوم ممتع لجميع منسوبات الوحدة لمكافأة الموظفات على إنجازاتهن للوحدة مع نهاية 2019 وتم تكريم 65 موظفة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واستقبل منظمو الحفل 42 موظفة و17 طفلا، وبدأ حفل التكريم في السادسة مساء، حيث ألقت مشرفة القسم كلمة رحبت فيها بجميع الحضور وقدمت لهن الشكر على جهودهن وإنجازاتهن متمنية المزيد من العطاء، ثم قدمت شهادات شكر وتقدير لجميع الحاضرات، كما قدمت الموظفتان إيمان الزوري ورانيا المحل فقرة مسابقات للحضور والأطفال، وتم توزيع هدايا رمزية لجميع المشاركات، واستمر الحفل حتى الساعة العاشرة مساء في جلسة حوار ممتعة بعيدة عن إطار العمل، وأثنت جميع الموظفات على جهود الإدارة في تنفيذ هذا اليوم الذي شكل يوما مميزا في علاقات الموظفات مع بعضهن.

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