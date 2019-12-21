شكرا لقرائتكم خبر عن 174 برنامجا تدريبيا لمنسوبي تعليم النعيرية والان نبدء بالتفاصيل
وذكر رئيس وحدة التدريب بمكتب تعليم النعيرية فالح الدوسري أن الوحدة نفذت كذلك عددا من الورش واللقاءات التربوية، واستفاد منها أكثر من 50 معلما، وهدفت إلى تطوير مهارات العاملين في الحقل التربوي، مشيرا إلى أن الوحدة ستنفذ كذلك عددا من البرامج التدريبية خلال الفصل الدراسي الثاني، وذلك وفقا لخطة تنظيمية معدة لتنفيذ هذه البرامج.
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