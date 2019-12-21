شكرا لقرائتكم خبر عن 174 برنامجا تدريبيا لمنسوبي تعليم النعيرية والان نبدء بالتفاصيل

انتهت وحدة التدريب بمكتب تعليم النعيرية من تنفيذ 12 برنامجا لـ174 متدربا من منسوبي التعليم بالمحافظة، واشتملت البرامج المنفذة خلال الفصل الدراسي الأول على برنامج «مهارات إدارة الصف»، الذي استهدف المعلمين، وبرنامج «منظومة الأداء الإشرافي» لمشرفي وقادة المدارس، وبرنامج «تعزيز القيم» لمعلمي التربية الإسلامية، وبرنامج «الذكاء العاطفي» عام، وبرنامج «إدارة الوقت» للمعلمين والوكلاء، وبرنامج «التعليم التعاوني» للمعلمين، وبرنامج «مهارات الاتصال الفعال» للوكلاء والمعلمين، وبرنامج «أساسيات التوجيه والإرشاد» للمرشدين الطلابيين، وبرنامج «التخطيط الفعال» للوكلاء والمعلمين، وبرنامج «إعداد قيادة الصف الثاني» عام، وبرنامج «تأهيل المعلمين على سلسلة الرياضيات» لمعلمي الرياضيات، وبرنامج «القيم الأولمبية» لمعلمي التربية البدنية.

وذكر رئيس وحدة التدريب بمكتب تعليم النعيرية فالح الدوسري أن الوحدة نفذت كذلك عددا من الورش واللقاءات التربوية، واستفاد منها أكثر من 50 معلما، وهدفت إلى تطوير مهارات العاملين في الحقل التربوي، مشيرا إلى أن الوحدة ستنفذ كذلك عددا من البرامج التدريبية خلال الفصل الدراسي الثاني، وذلك وفقا لخطة تنظيمية معدة لتنفيذ هذه البرامج.