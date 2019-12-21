شكرا لقرائتكم خبر عن 1170 مستفيدا من أنشطة مركز الحي المتعلم والان نبدء بالتفاصيل

اختتم مركز الحي المتعلم بالقطيف التابع لمكتب تعليم القطيف مؤخرا، أنشطته وأعماله للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1440 / 1441هـ، وتضمنت الأنشطة التي قدمها المركز خلال الفصل الدراسي الأول، 23 دورة تعليمية، و10 دورات مهنية، ودورتين في المهارات الحياتية لأكثر من 1170 مستفيدا.

من جانبه، أوضح قائد المركز نعيم المرهون، أن الدورات المقدمة تهدف إلى رفع مستوى المهارات الوظيفية والتعليمية لدى المستفيدين من المواطنين في المحافظة، إضافة إلى المساعدة على خلق فرص وظيفية للمستفيدين من البرامج المتنوعة، مشيرا إلى أن الدورات المقدمة في هذا الفصل الدراسي تنوعت ما بين التعليمية، والمهنية، والحياتية، وأن مجموعها بلغ 35 دورة، قدمت لأكثر من 1170 متدربا، لافتا إلى أن المركز سيستأنف أعماله مع بداية الفصل الدراسي الثاني ببرامج مميزة للمستفيدين.