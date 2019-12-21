شكرا لقرائتكم خبر عن يوم توعوي لمزارعي الشرقية بالسوسة الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

اختتم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية فعالية «اليوم الحقلي الشامل»، بحضور عدد من المزارعين والمهتمين.

وافتتحت الفعالية بمحاضرة بعنوان «أهمية الاكتشاف المبكر لحشرة سوسة النخيل الحمراء» قدمها م.مفيد الزاهر، والذي عرف فيها سوسة النخيل الحمراء، ومخاطرها على المحاصيل الزراعية وسبل الوقاية منها.

فيما قدم كل من قسم الإرشاد البيطري بمكتب محافظة القطيف، ووحدة الصحة النباتية، والوحدة الإرشادية، ومشتل ومنحل الفرع وبرنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالقطيف، بعض الإرشادات والتعليمات التوعوية، كل فيما يخصه.

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وبين المشاركون الدور الفعال لكل قسم تجاه الوطن والمواطنين، والخدمات المقدمة من قبلهم، بالإضافة إلى ما يقدمه فرع الوزارة بالمنطقة من خدمات للمزارعين والمهتمين عامة.

واختتمت الفعالية بجولة في المزرعة، لتعريف الحضور بأعراض إصابة النخيل بالسوسة الحمراء، وكيفية علاجها والعوائق التي تقف أمام عمل الفاحص، وتخلل ذلك نقاش أثرى الجميع بالمعلومات العلمية والعملية.

ونوه مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م.عامر المطيري بالدور الهام الذي يقوم به الفرع وكوادره في نشر الوعي، وإبراز الخدمات التي تقدمها الوزارة، وكذلك تقديم المساعدة للمواطن والمقيم للمحافظة على الثروات الطبيعية لهذا الوطن، وتفادي مخاطر انتشار الآفات والأمراض المختلفة.