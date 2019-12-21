شكرا لقرائتكم خبر عن «إرادة» يخرج 33 متدربا في دورة الإرشاد والتعافي والان نبدء بالتفاصيل

حصل 33 متدربا على شهادتهم في دورة الإرشاد والتعافي بعد إكمالهم الدورة السابعة التي نظمها مجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام «أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية» واستمرت عاما كاملا، خضع خلاله المتدربون للتدريب بقرابة 192 ساعة تدريبية.

وتلقى المتدربون خلال البرنامج التدريبي عددا من المواضيع النظرية والعلمية التي شارك في إعدادها المختصون في مجال علاج الإدمان في المجمع، تضمنت أسس ومبادئ الإرشاد، السرية، وديناميكيات التعافي، وأنشطة التعافي الشخصي، والرعاية المستمرة، إضافة إلى المشاركة في دعم برامج الدعم الذاتي والمجموعات المساندة وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة في هذا الشأن.

وأكد المشرف العام على مجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام د. محمد الزهراني، خلال حفل التخريج، أن لمرشدي التعافي دورا أساسيا في العلاج، بل إن دورهم في بعض المراحل يفوق دور الطبيب والأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي، فهم من يقوم على عملية تعليم المتعافي نمط حياة جديد بعد التعافي بعيدا عن تعاطي المخدرات.

وشدد د. الزهراني على ضرورة الاهتمام بما يتناسب مع الدور الذي يقوم به مرشد التعافي، معتبرا الحصول على شهادة الدبلوم غير كافٍ، آملا أن تكون هناك جهة أكاديمية تمنح درجة البكالوريس في الإرشاد والتعافي، ويحصلون على تصنيف من هيئة التخصصات الصحية كأعضاء في الفريق العلاجي، حيث إن إرشاد التعافي أصبح تخصصا مهما لا غنى عنه في المسار العلاجي لمرضى الإدمان، مؤكدا على أهمية تخريج كفاءات مدربة في هذا المجال، آملا أن يتمكن مرشدو التعافي من الحصول على شهادات عليا في هذا التخصص.