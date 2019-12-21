شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات وشراكات مجتمعية بتأهيل إناث الدمام والان نبدء بالتفاصيل
وقدمت فيها جامعة الأصالة 6 منح دراسية، ثلاث منها للطالبات وثلاث أخرى للطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة؛ سعيا منها في المشاركة في توفير فرص التعليم الجيد لذوي الاحتياجات الخاصة.
أما المبادرة الأخرى قدمها مجمع للعيادات بالتكفل بخمس حالات لتقديم الخدمات العلاجية والتجميلية لمستفيدات المركز.
وبدورها أعربت مدير المركز عائشة المزيد عن شكرها وتقديرها للإدارات من شركات ومستشفيات ومؤسسات حكومية كانت أو خاصة التي قدمت مثل هذا المبادرات والشراكات المجتمعية والاستضافات وكذلك الدعم طوال الأعوام السابقة.
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