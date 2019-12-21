شكرا لقرائتكم خبر عن 644 تحليلا بـ«سموم الدمام» يوميا والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد التحاليل الطبية والشرعية التي أجراها مركز السموم بمدينة الدمام، التابع لصحة المنطقة الشرقية، نحو 235000 تحليل «اختبار» خلال عام 2019، بما يعادل 644 تحليلا بشكل يومي.

» ربط الجهات

وأكدت «صحة الشرقية» لـ«اليوم» أن المركز يرتبط بجميع الجهات الحكومية والخاصة، مثل وزارة الداخلية بكافة إداراتها، والمستشفيات الحكومية والخاصة، وهيئة الجمارك، ووزارة الخدمة المدنية، والتعليم، والنيابة العامة، والعدل، ورئاسة المخابرات، وهيئة الطيران، وشركة أرامكو، وسابك وغيرها، آليا، عن طريق المنصة الوطنية «أوتار».

» أول مركز

وأوضحت الصحة أن المركز أنشئ عام 1982م، وهو أول مراكز مراقبة السموم في المملكة، ويقوم بعدد من الخدمات الطبية والشرعية.

وأكدت أن المركز يحلل حالات التسمم بالأدوية والكيماويات الإسعافية والبيئية والمهنية، التي ترد من جميع المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى أنه يقوم بخدمات مراقبة الأدوية العلاجية بالدم لمرضى القلب وزراعة الأعضاء والسرطان وغيرها من الأدوية ذات المدى العلاجي الضيق أو السمية العالية، التي ترد من جميع مستشفيات المنطقة الحكومية والخاصة.

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» مهام مختلفة

ومن المهام التي يقدمها المركز، أفادت الصحة بأنه يجري تحاليل مياه الغسيل الكلوي لجميع مراكز الكلى في المملكة، وتحليل جميع المضبوطات، التي ترد من خارج المملكة عن طريق المنافذ الحدودية في المنطقة الشرقية البرية والبحرية والجوية، وكذلك التي تضبط في الداخل للتأكد من سلامتها، وعدم احتوائها على أي من المؤثرات العقلية أو المواد الممنوعة والمحظورة دوليا.

» كشف المخدرات

وأكدت أن المركز يكشف عن تعاطي المخدرات، أو المؤثرات العقلية الأخرى، في عينات جميع المشتبه بهم في قضايا جنائية أو حوادث مرورية، وأيضا جميع المتقدمين للوظائف الحكومية والخاصة، وكذلك الأجانب المتقدمون للزواج بسعوديات، ولأغراض حمل السلاح ورعاية الأيتام، وفي سائقي حافلات نقل البترول ومشتقاته وخلافهم، وأيضا تحليل عينات المتوفين والكشف عن جميع المواد الممنوعة والسامة، وذلك للمساهمة في تحديد أسباب الوفيات الجنائية، وتدريب أطباء البورد السعودي للطب الشرعي وأطباء التخصص في الطب المهني والصيدلة وأخصائيين وفنيي المختبر، وأخيرا المساهمة في أبحاث الماجستير للسموم والعلوم الجنائية في جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية، وغيرها من الجامعات.

» اعتماد أكاديمي

يذكر أن مركز مراقبة السموم بالدمام التابع لصحة الشرقية، حصل على الاعتماد الأكاديمي لكلية علم الأمراض الأمريكية «CAP»، في الخدمات الطبية والجنائية، الأسابيع الماضية.