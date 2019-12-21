شكرا لقرائتكم خبر عن 1,896 سلة غذائية من مركز الملك سلمان للسوريين في الأردن والان نبدء بالتفاصيل
كما تحرص المملكة من خلال المركز على تلبية احتياجات اللاجئين السوريين، وذلك عبر توفير حزمة متكاملة من المواد الغذائية الأساسية لكل أسرة.
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