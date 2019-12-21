شكرا لقرائتكم خبر عن 1,896 سلة غذائية من مركز الملك سلمان للسوريين في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية على اللاجئين السوريين في محافظة إربد بالأردن، حيث بلغ عدد السلال الموزعة خلال المحطتين الثالثة والرابعة 1،896 سلة غذائية استفاد منها 11،930 فردا. ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع 24 ألف سلة غذائية على الأشقاء اللاجئين في الأردن، والتي تسهم في التخفيف من معاناتهم خلال الأزمة التي يمرون بها.

كما تحرص المملكة من خلال المركز على تلبية احتياجات اللاجئين السوريين، وذلك عبر توفير حزمة متكاملة من المواد الغذائية الأساسية لكل أسرة.