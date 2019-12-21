شكرا لقرائتكم خبر عن أدوية ومستلزمات طبية لحضرموت والان نبدء بالتفاصيل

تسلم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمديرية الحورة ووادي العين بمحافظة حضرموت، شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وقدم مدير مكتب الصحة بمديريات وادي وصحراء حضرموت د. هاني العمودي، شكره وتقديره لهذا الدعم الكبير، مؤكدا أن الشحنة ستكون إضافة نوعية للصيدلية المجانية بمستشفى حورة، وكذا المراكز والوحدات الصحية بالمديرية، وستسهم إسهاما كبيرا في التخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين، مبينا أنها تحتوي على كميات من الأدوية الخاصة بالأمراض والحميات الفيروسية التي تنتشر بشكل كبير في فصل الشتاء.

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