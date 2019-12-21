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مواد إيوائية لليمنيين في الحديدة وسقطرى

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أول أمس، مواد إيوائية للمتضررين في قريتي زاحق وقبهن التابعتين لمديريتي حديبو ونوجد في محافظة سقطرى، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، شملت 50 خيمة و50 بطانية و50 بساطا، استفاد منها 300 فرد.

كما وزع المركز 4481 كرتون تمر على الأسر المحتاجة في مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة، استفاد من التوزيع 4481 أسرة. وجرى توزيع 1،782 في قرية ربع المحل التابعة لمديرية حيس، و2،699 في قريتي دوبلة والعميسي التابعتين لمديرية الخوخة دوبلة. وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.

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