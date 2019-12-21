شكرا لقرائتكم خبر عن مواد إيوائية لليمنيين في الحديدة وسقطرى والان نبدء بالتفاصيل
كما وزع المركز 4481 كرتون تمر على الأسر المحتاجة في مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة، استفاد من التوزيع 4481 أسرة. وجرى توزيع 1،782 في قرية ربع المحل التابعة لمديرية حيس، و2،699 في قريتي دوبلة والعميسي التابعتين لمديرية الخوخة دوبلة. وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.
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