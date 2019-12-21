شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستضيف الاجتماع الوزاري العربي للسياحة والان نبدء بالتفاصيل

تستضيف المملكة غدا اجتماعات الدورة الـ 25 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والدورة الـ 22 للمجلس السياحي العربي للسياحة في محافظة الأحساء «عاصمة السياحة العربية 2019».

وتستمر الاجتماعات يومين، بحضور جميع الدول الأعضاء والعديد من المنظمات والاتحادات ووسائل الإعلام العربية والعالمية. ويأتي الاجتماع الوزاري الذي يترأسه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، لتعزيز الجهود المشتركة وتبادل الرؤى والأفكار وإنفاذ القرارات الرامية لتجاوز التحديات وتطوير السياحة العربية، ومن المقرر أن يشهد اليوم الأول، عقد اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري السياحي العربي في دورته الـ 25، على أن يشهد اليوم التالي عقد الاجتماع الوزاري الرئيس، كما سيحظى أعضاء الوفود المشاركة وضيوف الملتقى بالعديد من البرامج السياحية في محافظة الأحساء، تتضمن زيارة عدد من المواقع الأثرية والتاريخية، مثل جبل القارة، وبيت البيعة، وقصر الصاهود، وسوق القيصرية التاريخي، كما ستحتفي الأحساء بهذه المناسبة المهمة عبر إقامة العديد من العروض المتنوعة والفعاليات المصاحبة في مختلف المواقع، تشمل عروض الحرف اليدوية، والفنون الشعبية، والعروض المسرحية التاريخية، وعروض قوافل الإبل، ومعرضا للفنون التشكيلية، وعروض الضوء والصوت، وغيرها الكثير.

وتُعد الأحساء واحدة من أكبر وأشهر واحات النخيل بالعالم، من خلال أكثر من 3 ملايين نخلة منتجة لأجود أنواع التمور، فضلا عن طبيعتها الساحرة وما تحتضنه من كنوز تاريخية وتراثية، مثل «بيت البيعة» الذي تشرف بزيارة الملك عبدالعزيز -رحمه الله- عام 1913، و«قصر الصاهود» الذي جرى بناؤه عام 1790؛ لحماية المناطق الزراعية حول المدينة، و«جبل القارة» الذي يتوسط أربع قرى تاريخية ويضم الكهوف ذات الطبيعة المناخية المختلفة والمميزة بالبرودة صيفا والدفء في فصل الشتاء، و«سوق القيصرية» التاريخي الذي يرجح وجوده قبل ستة قرون مع بداية الاستيطان بالمنطقة.