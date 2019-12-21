شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تمنح «طوله» أرفع أوسمتها والان نبدء بالتفاصيل

منحت دولة البرازيل المستشار عبدالله طوله وسام «Merito Tamandare» وهو من أرفع الأوسمة في البرازيل؛ تقديرا لما قدمه من خدمات وأعمال في تعزيز العلاقات بين المملكة والبرازيل.

وتسلم المستشار طوله الوسام من سفير البرازيل لدى المملكة المتحدة فريد أرودا، بحضور المندوب الدائم لجمهورية البرازيل لدى المنظمة البحرية الدولية الأدميرال إيدواردو سانتوس، وعدد من منسوبي سفارة المملكة في بريطانيا، وسفراء معتمدين لدى بريطانيا.

وأوضح الأدميرال سانتوس، أن منح الوسام جاء تقديرا لجهود طوله في تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين الصديقين، مبينا أنه تم طلب الترشيح لنيل هذا الوسام من لجنة مختصة في البرازيل في يوليو الماضي. وأعرب المستشار طوله عن تقديره لهذا التكريم، منوها بعمق العلاقات الثنائية القائمة بين المملكة والبرازيل في ظل اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، والرئيس جايير بولسونارو. كما نوه بمجالات التعاون المشتركة بين البلدين في عدد من المنظمات الدولية مثل: المنظمة البحرية الدولية، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، واتفاقية الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030م، التي انطلقت من مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل في 2012.