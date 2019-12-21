شكرا لقرائتكم خبر عن دعم الخدمات الصحية للاجئي الروهينجا في بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

نفذ فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع دعم الخدمات الصحية في مستشفى سادار في منطقة كوكس بازار بجمهورية بنجلاديش، الذي يقوم بتقديم خدماته للاجئين الروهينجا ومواطني كوكس بازار، بهدف متابعة تنفيذ أنشطة المشروع وفق خطته والمنفذ مع الشريك منظمة الصحة العالمية، يأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة اللاجئين الروهينجا في مختلف بيئات اللجوء.

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