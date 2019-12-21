شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من أمطار رعدية في مكة والان نبدء بالتفاصيل

حذرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، التابعة للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من حالة الطقس بمنطقة مكة المكرمة، مشيرة إلى هطول أمطار رعدية ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل محافظات أضم والطائف والعرضيات والقنفذة والليث والمويه وبحره وميسان.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.