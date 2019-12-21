شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من أمطار رعدية في مكة والان نبدء بالتفاصيل
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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