شكرا لقرائتكم خبر عن أساسيات طريقة برايل في «جستر تبوك» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت نائبة المدير التنفيذي للجمعية رشا النفيعي، أن الدورة استهدفت تعليم النساء طريقة برايل، من خلال تعلم الحروف والأرقام والحركات العربية والحروف والأرقام الإنجليزية لكي يتسنى لهن مساعدة المكفوفين على الاندماج في المجتمع.
وأشارت إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن دورات وبرامج الجمعية لتثقيف وتأهيل مختلف فئات المجتمع للتعرف على طرق الكتابة للمكفوفين بطريقة «برايل»، وتطوير مهارات المتخصصين والمهتمين، ونشر المعلومات والطرق الصحيحة في مجال التربية الخاصة.
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