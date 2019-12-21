شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 ملايين مخالف لأنظمة العمل والإقامة والان نبدء بالتفاصيل
وأشار بيان الوزارة إلى ضبط 3.415.882 مخالفا لنظام الإقامة، و670.260 مخالفا لنظام العمل، و282.866 مخالفا لنظام أمن الحدود.
وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولة التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 79.153 شخصا.
ونفذت الحملة 604.142 عقوبة فورية في حق المخالفين، بينما من تمت إحالتهم للحصول على وثائق سفر بلغ عددهم 550.393، والإحالة لاستكمال حجوزات السفر 734.721 مخالفا، بينما من نفذ في حقهم الترحيل بلغ عددهم 1.101.275 مخالفا.
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