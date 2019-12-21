شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف طالب يؤدون الاختبارات بالطائف والان نبدء بالتفاصيل
وأنهت مدارس البنين والبنات جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات في محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا في جميع المراحل الدراسية، وعملت على تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة، لتمكين ما يزيد على 200 ألف طالب وطالبة من أداء اختباراتهم على أكمل وجه وفي أجواء ملائمة.
وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي، جاهزية المدارس الحكومية والأهلية لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول، فيما تم التأكيد على قادة وقائدات المدارس تشكيل لجان الملاحظة والرصد لجميع أعمال الاختبارات ورصد الدرجات بشكل يومي من خلال نظام «نور».
وأشار اللهيبي إلى أنه ستتم متابعة سير الاختبارات من قبل مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومتابعتها أولا بأول وفق خطة معدة، والرفع بتقارير يومية، ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات.
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