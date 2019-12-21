بيلبورد الأمريكية تسلط الضوء على الموسيقى الحية في موسم الرياض

2019-12-21

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

أكدت مجلة بيلبورد الأمريكية المتخصصة في مجال صناعة الموسيقى، أن التقدم الكبير في المملكة مع وجود نحو 33 مليون مستمع للموسيقى، يجعل دور المملكة في مجال الترفيه رائدًا، بل وعلى الأرجح ستصبح القوة العظمى في مجال الموسيقى الحية في الشرق الأوسط.

وأشارت المجلة، صاحبة جائزة بيلبورد الموسيقية الشهيرة، إلى مهرجان ميدل بيست MDL Beast أكبر حدث موسيقي مباشر في المملكة، الذي حضره بالأمس أكثر من 25 ألف مشاهد، ويستمر على مدار 3 أيام.

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كما لفتت أيضًا إلى حضور ديفيد جيتا، وإنريكي إغليسياس، وذا بلاك آيد بييز، في المملكة لأول مرة في ديسمبر الماضي، في ظل فعاليات بطولة فورمولا إي-الدرعية.

وقال أحمد العماري، دي جي سعودي لـ بيلبورد: الناس لم يصدقوا الحدث، وبدت الحفلة كحلم تحقق.

وقالت المجلة: هزت المملكة المشهد في الشرق الأوسط، وإمكاناتها طغت على أي دولة أخرى، وجاء التنظيم مذهلًا وممولًا بشكل جيد، ويراهن الجميع الآن على إمكانات سوق الشرق الأوسط، بفضل جهود المملكة الترفيهية.

ويأمل المنظمون أن يجتذب مهرجان إم دي إل بيست 200 ألف شخص على مدار 3 أيام.

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