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فيديو.. كاتب اقتصادي يُطالب مؤسسة النقد بتفعيل دورها تجاه المتعثرين
متابعات الخليج 365 - أحمد علام
أكد الكاتب الاقتصادي، صالح العنزي، أن هناك نوعين من المتعثرين في سداد القروض في المملكة، الأول يكون ناتج عن سوء تخطيط مالي، أو إداري، والآخر يكون خارج عن إرادة الفرد المقترض.
وأوضح العنزي، في حواره مع برنامج “ياهلا” المذاع على فضائية “روتانا خليجية” أن المصارف في المملكة، كانت تقوم بدورها التوعوي للمقترض، أو طالب التمويل بمخاطر التمويل، موضحًا أن المملكة مؤخرًا اقرت قواعد التمويل منذ نحو سنتين.
وأشار الكاتب الاقتصادي إلى أن مؤسسة النقد في المملكة، كان يجب عليه القيام بدور التوعية والرقابي، وهي الجهة المنوط بها الإشراف على القطاع البنكي وهي الجهة التي ترى الأمور واضحة فيما يخص موضوع الاقتراض في المملكة، وتستطيع من خلال البيانات التي لديها تحديد المتعثر إن كان متلاعب أو مقصر في سداد القروض.
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