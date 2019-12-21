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عدن - ياسمين التهامي - اعتبر وكيل كلية العلوم الطبية التطبيقية للشؤون الأكاديمية في جامعة الدمام الدكتور قاسم المعيدي، آلام الظهر، أهم المشكلات الصحية التي تؤثر سلباً على عمل وحياة الناس.

وقال: «إن أكثر من 80 في المئة من السعوديين عانوا أو يعانون أو سيعانون من نوبة حادة من آلام أسفل الظهر، في فترة ما من حياتهم».

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80 في المئة من السعوديين يعانون من آلام الظهر.. إليك ”وصفة طبيعية” تنهي المعاناة للأبد

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وأشار المعيدي، إلى أن «90 في المئة من أسباب آلام أسفل الظهر التي يعاني منها السعوديون هي ميكانيكية، ناتجة من ممارسات يومية خاطئة، ما يعرّض منطقة أسفل الظهر لإجهاد شديد، ينتج منه تقلصاً مزمناً أو حاداً في العضلات المحيطة بالعمود الفقري، أو انزلاق نواة القرص الغضروفي، ما يؤدي إلى اختناق في أحد الجذور العصبية المغذية للطرف السفلي، ويظهر ذلك في صورة ألم شديد جداً لا يطاق، مع تنميل وخدلان بأحد الطرفين السفليين أو هما معاً». وأكد أهمية توعية المجتمع بأسباب آلام الظهر، لتفاديها، منبهاً إلى أن «معظمها تمارس أثناء العمل».

آلام الظهر:

آلام الظهر يُمكن أن يبدأ ألم أسفل الظهر بشكل حادّ بسبب التعرُّض للإصابة، ولكنَّه قد يُصبح مزمناً، ويُمكن أن تُساعد إدارة الألم بشكل مناسب في مرحلة مُبكِّرة على الحدِّ من الأعراض في كلٍّ من الوقت والشدَّة، وتُعَدُّ الخطوة الأولى في الحصول على تخفيف فعَّال للألم هي تحديد الأعراض، والحصول على التشخيص المناسب الذي يُحدِّد السبب الرئيسي للألم.

ويُمكن اتِّخاذ بعض التدابير للتخفيف من معظم نوبات ألم الظهر، أو الوقاية منها، وفي حال فشل الوقاية، فيُمكن اللُّجوء إلى العلاج المنزلي البسيط، حيث إنَّه غالباً ما يشفى الظهر خلال أسابيع قليلة، ونادراً ما يلزم إجراء عمليّة جراحيّة لألم الظهر.



علاج آلام الظهر

هناك العديد من الخيارات المتاحة لعلاج آلام الظهر اعتماداً على شِدَّة الألم، ويتضمَّن ذلك ما يأتي:

العلاج المنزلي: ومن ذلك استخدام الثلج والحرارة، ومُسكِّنات الألم التي تُصرَف دون وصفات طبِّية، مثل: الإيبوبروفين ، بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة الخفيفة، مثل: المشي، والأنشطة اليوميّة، والتوقُّف عن الأنشطة التي تزيد من الألم، وعادةً ما يتحسَّن ألم الظهر بعد اتِّباع التعليمات السابقة لعِدَّة أسابيع.

العلاج الطبيعي: مثل: العلاج الحراري، والعلاج بالموجات فوق الصوتيّة، والعلاج بالتحفيز الكهربي، وبعض التمارين التي تُساعد على زيادة مرونة عضلات البطن والظهر، وتقويتها، وتحسين وضعيّة الجسم.

الطبُّ البديل: والذي يتضمَّن تقويم العمود الفقري، والعلاج بالوخز بالإبر، والتدليك، وممارسة اليوغا التي تُساعد على تمديد العضلات، وتقويتها، وتحسين وضعيّة الجسم.

العلاج بالأدوية: ويتمّ اختيار الدواء المناسب اعتماداً على نوع ألم الظهر، ومن ذلك ما يأتي: الحقن، وذلك في حال انتقال ألم الظهر إلى الساقين، ويتمّ ذلك من خلال حقن دواء مُضادٍّ للالتهاب، مثل: الكورتيزون، أو دواء مُخدِّر في المنطقة المحيطة بالحبل الشوكي. مرخيات العضلات. مُسكِّنات الألم الموضعيّة، والتي تتمثَّل بالمراهم التي يتمّ وضعها على الجلد في موضع الألم.

مُضادَّات الاكتئاب، خاصّةً مُضادَّات الاكتئاب ثلاثيّة الحلقات. الجراحة، ويتمّ اللُّجوء إلى ذلك في حالات مُعيَّنة، مثل: تضيُّق العمود الفقري، أو القرص المنفتق. أعراض آلام الظهر قد يترافق وجود ألم الظهر مع ظهور بعض الأعراض، وتتضمَّن ما يأتي:

وصف الألم بأنَّه في أسوأ وأشدِّ حالاته عند الاستيقاظ من النوم صباحاً، ويُمكن أن يُعزى ذلك إلى انخفاض تدفُّق الدم مع النوم، أو تصلُّب المفاصل الناتج عن فترات الراحة الطويلة، أو يُمكن حدوث هذا الألم أيضاً نتيجة سوء اختيار الوسادات والفراش، وغالباً ما يتحسَّن هذا الألم بعد التحرُّك والاستيقاظ. الألم الذي يتغيَّر في حِدَّته حسب وضعيّة الجسم، حيث إنَّ بعض وضعيّات الجسم قد تكون مريحة للشخص أكثر من غيرها، ويختلف ذلك اعتماداً على سبب الألم.

الألم الذي يزداد سوءاً بعد الجلوس لفترات طويلة، حيث إنَّ الجلوس يضغط على الأقراص، ممّا يُؤدِّي إلى تفاقم آلام أسفل الظهر، بينما يُخفِّف تمدُّد الجسم، أو المشي من الألم في هذه الحالات.

الألم الذي ينتقل إلى الأرداف، والساقين، والقدمين، وعادةً ما يُسبِّب ألماً حادّاً، أو شعوراً بالوخز أو الخدران. الألم المصحوب بتشنُّجات عضليّة، وقدرة محدودة على الحركة.