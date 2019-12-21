شهد مهرجان الدرعية للفروسية في أسبوعه الثاني مشاركة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير دولة الإمارات في شوط الفئة الصغرى بعد غياب طويل عن المشاركة في البطولات. وتُستكمل منافسات المهرجان في يومه الأخير غداً السبت، حيث سيتم تحديد الفرسان والفارسات الحاصلين على أكثر النقاط المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وبطولة العالم.
يُذكر أن مهرجان الدرعية للفروسية يعود للعام الثاني بمشاركة 170 فارساً وفارسة من مختلف الدول في حدث عالمي يبرز القيم التقليدية للفروسية والمعايير الأوروبية التي تضمن جودة البطولة وتمنح الجماهير تجربة مشاهدة خاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: السفير الإماراتي يُشارك في منافسات مهرجان الدرعية للفروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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