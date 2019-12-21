“هيئة الاتصالات” تُحذّر مقدمي الخدمة البريدية من تحصيل أي رسوم لم يتم الاتفاق عليها مسبقاً

حذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مقدمي الخدمة البريدية من تحصيل أي رسوم لم يتم الاتفاق عليها مسبقاً عدا الرسوم الحكومية. وأوضحت الهيئة أن من حقوق مستفيدي البريد، أن تقدم لهم الخدمة بالسعر المعلن عنه، وعدم دفع أي مبالغ إضافية عن المعلن عنها إلا في حال طلبت خدمة إضافية. وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية، والتي تأتي في إطار تحقيق الهيئة لدورها التنظيمي والرقابي على قطاع البريد، الموكل لها بقرار من مجلس الوزراء.

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