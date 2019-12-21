توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن تستمر الموجة الباردة التي تؤثر في أجواء السعودية حتى يوم الثلاثاء المقبل، ثم يعقبها اعتدال للأجواء نهارًا وبرودة ليلاً. وأضاف: “قد تشهد درجات الحرارة بدءًا من يوم الأربعاء المقبل ارتفاعًا متوقعًا من 5 إلى 7 درجات عما كانت عليه اليوم الجمعة”.
كما توقع “الحصيني” أن تكون هناك حالة ممطرة يوم الأحد على أجزاء من وسط المنطقة الغربية، وكذلك جنوبها.
كانت هذه تفاصيل خبر “الحصيني”: الموجة الباردة تمتد ٤ أيام .. وحالة ماطرة مقبلة على “الغربية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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