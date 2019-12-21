بالصور: استغاثة مواطن .. مجهولون يضرمون النار بعداد منزله وسيارته بأجواد جدة

يواصل مجهولون ملاحقة مواطن بحي الأجواد شمال جدة تارة بإحراق سيارته وتارة بإحراق عداد الكهرباء. وذكر شهود عيان أن مجهول قام اليوم بإضرام النار في عداد كهرباء منزل أحد المواطنين بحي الأجواد شمال شرق جدة بعد أن أشعل النار في إحدى سياراته قبل يومين مما أدى إلى إتلافها بالكامل.

كما تعرض منزل المواطن إلى محاولة إشعال النار في المنزل بالكامل إلا أنه لم يتمكن الجاني من ذلك بعد ملاحظة المارة له وهو يقوم بتنفيذ عمليته ومبادرتهم في إخماد النار قبل أن تصل فرق الدفاع المدني. وناشد المواطن الجهات المختصة بإلقاء القبض على المتسبب في هذا الجرم حيث تعد هذه المحاولة الثالثة للاعتداء عليه بعد أن تعرضوا له قبل أسبوعين بإحراق مركبتين، وباشرت خلالها الجهات المختصة الحادثة قبل أن يعود المعتدي هذا الأسبوع مجدداً ويحرق إحدى السيارات بشكل كامل ومعها عداد الكهرباء.