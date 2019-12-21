بلدية الخبر: إغلاق طريق الملك عبدالله لحين تركيب جسر المشاة

نوهت بلدية الخبر إلى إغلاق طريق الملك عبدالله بدءًا من بعد منتصف ليل الجمعة/السبت؛ لحين تركيب جسر المشاة الرباط بين ضفتي الطريق، والذي لن يستغرق أكثر من 8 ساعات.

وفي التفاصيل، قالت عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: تلفت بلدية الخبر انتباهكم، إلى أنه انه سيتم اغلاق طريق الملك عبدالله بعد منتصف الليل؛ لتركيب جسر المشاة جوار فينيسيا الرابط بين ضفتي الطريق.

ولفتت البلدية إلى أنه «سيتم في البداية إغلاق طريق الخدمة، ومن ثم الطريق الرئيسي إلى حين الانتهاء من تركيب الجسر الذي لن يستغرق أكثر من 8 ساعات».

ويأتي تركيب جسر المشاة، الذي تنفذه وكالة التعمير والمشاريع؛ في إطار مساعي أمانة المنطقة الشرقية، للحد من حوادث الطرق باعتبار الموقع من النقاط السوداء لحوادث الدهس المرورية.