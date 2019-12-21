هيئة السياحة تُحفز الإعلاميين بمسابقة «تحدي الأحساء الإعلامي»

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اليوم الجمعة، مسابقة «تحدي الأحساء الإعلامي»، لأفضل الأعمال الإعلامية التي تتناول «الأحساء عاصمة السياحة العربية 2019» محليًّا وعربيًّا.

وتأتي هذه الجائزة على هامش اجتماع الدورة 22 للمجلس الوزاري العربي للسياحة بالأحساء، الذي سيُقام خلال الفترة من 22 - 23 من ديسمبر الجاري.

وتهدف مسابقة «تحدي الأحساء الإعلامي» إلى إظهار الأنماط السياحية والإرث الحضاري والإنساني الذي تتميز به «الأحساء» والممتد لأكثر من 5 آلاف سنة.

وجاءت تلك المسابقة ضمن رسالة هيئة السياحة ورؤيتها الاستراتيجية، وتحقيق مستهدفات برنامجي رؤية 2030 التنفيذية «جودة الحياة»، و«تعزيز الشخصية الوطنية»، لتحفيز الصحفيين المحليين والعرب على تقديم أفضل محتوى إبداعي في مختلف المنصات الإعلامية، يُبزر مكانة الأحساء خصوصًا، والمملكة على وجه العموم كوجهة سياحية تراثية عربيًّا وعالميًّا.

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وحددت لجنة تحكيم المسابقة، الأربعاء 25 ديسمبر الجاري، آخر موعد لتسلم المشاركات عبر البريد الرسمي ([email protected]).

ولفتت إلى أنه لن تقبل أي مشاركات بعد هذا التاريخ، كما اعتمدت لجنة التحكيم أربعة مجالات للمشاركة، وهي: القصة الصحفية الورقية والرقمية، والقصة التليفزيونية، والصورة الفوتوغرافية، ومقاطع الفيديو ـ صحافة الموبايل، على أن تُعلن أسماء الفائزين في حساب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بـ«تويتر» في 31 ديسمبر الجاري 2019.

ووضعت لجنة تحكيم المسابقة أربعة معايير لقبول المشاركات، منها تضمين المواد الإعلامية المترشحة للرسائل الإعلامية المصاحبة للاجتماع الوزاري العربي السياحي، وإظهار بُعد السياحة التراثية للأحساء، وتسليط الضوء على المملكة كوجهة سياحية تراثية عربيًّا وعالميًّا، والمعيار الثالث ترويج الأحساء كعاصمة للسياحة العربية 2019، والرابع، إبراز الجهد الاستقصائي المعلوماتي في المواد السياحية المقدمة.