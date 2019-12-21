تعليم الباحة يستقبل 55 ألف طالب وطالبة باختبارات الفصل الأول.. الأحد

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة, استعداداتها لاستقبال 55 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول والتي ستنطلق، الأحد المقبل.

وأكد المدير العام للتعليم بالباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أنه شكلت لجان لمتابعة سير الاختبارات من إدارتي الاختبارات بنين وبنات، فضلا عن إعداد خطة متكاملة لتنفيذ الزيارات الميدانية بإجراء الزيارات بمشاركة 400 مشرف تربوي ومشرفة تربوية بجميع مكاتب التعليم والإدارات والأقسام.

وحث الدكتور الزهراني جميع الإدارات والأقسام المعنية بتسخير جهودها كافة؛ لضمان انطلاقة مميزة لهذه الفترة من العام، كما تحرّص إدارة الشؤون الصحية على إعداد خطة ميدانية منظمة لزيارة المدارس والاطمئنان على صحة وسلامة الطلاب والطالبات أثناء الاختبارات ومتابعة الوجبات الغذائية المقدمة لهم.

وبثت إدارة الإعلام والاتصال العديد من الرسائل التوعوية والتوجيهية لمساعدة الطلاب وأسرهم للتغلب على المشكلات التي تواجههم أثناء الاختبارات كالتوتر والقلق والخوف، وتنظيم الوقت وعادات الاستذكار الجيد.

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في حين شددت إدارة خدمات الطلاب على سائقي النقل المدرسي بالتواجد مبكرًا لنقل الطلاب والطالبات والحرص على إيصالهم إلى مدارسهم قبل الفترة الأولى من الاختبار بوقت كاف، ومن ثم إعادتهم إلى منازلهم بعد الانتهاء من الاختبار مباشرة.

وأكد المدير العام للتعليم بالباحة على قادة وقائدات المدارس تحقيق التهيئة النفسية والتربوية للطلاب والطالبات أثناء الاختبارات، وتشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات وتحقيق الأجواء المناسبة لأدائها، منوهًا بضرورة تسجيل كل نتائج الطلاب والطالبات أولًا بأول وذلك عبر النظام المركزي «نور».

ونوه الدكتور الزهراني بما يقوم به المعلمون والمعلمات من دور بارز في تشجيع الطلاب وتحفيزهم وحثهم نحو الأداء الأفضل للتغلب على قلق الاختبارات وللحصول على تحصيل دراسي متقدم وتنفيذ خطط العمل الزمنية المعدة التي ينفذها أكثر من (12) ألف معلم ومعلمة، للوقوف عن كثب ومتابعة أداء الاختبارات وتحقيق الأجواء المثالية التي تعين على الأداء الجيد.