الزعاق: غدًا تحل أطول ليالي عام 2019

قال الدكتور «خالد الزعاق» عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن ميل الشمس غدًا سوف يصل إلى أقصى درجة ناحية الجنوب لتكون ليلة السبت 21 ديسمبر الجاري هي أطول ليالي العام
وأضاف الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن أيام الأسبوع المقبل ستكون الأطول ليلًا، والأقصر نهارًا بين أيام السنة على الإطلاق.
وتابع الزعاق: إن الشمس تمر سنويًّا برحلة من الشمال إلى الجنوب بسرعة، وعندما تصل لأقصي ميل لها يسمى ذلك بنقطة الانصراف؛ حيث يأتينا البرد بعد انصراف الشمس وحلول أطول ليلة بالسنة.
وتابع الزعاق، سنعيش خلال الأسبوع المقبل (بدءًا من غدٍ السبت) أطول ليالي وأقصر نُهُر العام؛ حيث تكون الشمس وصلت أقصى ميل لها ناحية الجنوب؛ بينما يحدث العكس في بلوغ فصل الصيف ذروته.
واستكمل، بنهاية الأسبوع المقبل سيبدأ النهار يأخذ حصته من الليل لمدة ثلاثة أشهر؛ حيث تبدأ رحلة الشمس من الجنوب إلى الشمال.
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