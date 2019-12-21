إحالة الطالب المسيء للدين أو رموزه بورقة الإجابة للجهات المختصة

شددت وزارة التعليم على إحالة أي طالب يثبت تضمن ورقة إجابته في الاختبارات المدرسية عبارات مسيئة للدين الإسلامي أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته الكرام، إلى جهات الاختصاص.

ولخصت الوزارة في سياق «دليل أعمال الاختبارات» إجراءين يتم اتباعهما في حال تضمنت ورقة إجابة طالب عبارات مسيئة للدين أو تمس رموزا دينية، حيث يتم التأكد من تضمن ورقة الإجابة تعريضا أو سبا أو قدحا أو قذفا، أو إهانة، بعرضها على اللجنة الإدارية ولجنة التوجيه والإرشاد، ومن ثم يحال أمره للجهات المختصة.

قواعد السلوك

في حال تضمنت ورقة إجابة الطالب عبارات مسيئة غير ما ذكر «يتم تحرير محضر بذلك ويستدعى ولي أمره ويبلغ بمضمونه، كما يؤخذ عليه تعهد خطي دون إلغاء اختباره، ومن ثم يحول الطالب إلى لجنة التوجيه والإرشاد لدراسة حالته إذا احتاج الأمر لذلك وفقا لقواعد السلوك.

تبليغ خطي

إذا قام الطالب بأي عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالنظام في القاعة مثل إحداث فوضى أو التطاول على أحد المسؤولين بكلام غير لائق، فيتم تحرير محضر بذلك يعتمده قائد المدرسة مع تحديد نوع المخالفة، ويطبق عليه ما نصت عليه قواعد السلوك وفق نوع المخالفة من قبل لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة، وفي حال كان الطالب دارسا ليليا أو بنظام المنازل فيتم إلغاء اختباره وإحالة أمره إلى الجهات المختصة وتبليغ جهة عمله بتصرفه خطيا.

من دليل الاختبارات

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تــنظم كــل إدارة تعلــيم كيفيــة اختبــارات الطــلاب المنتســبين وفــق مــا تــراه مناســبا

تعلن إدارة المدرسة جداول الاختبارات للطلاب قبل بدئها بوقت كاف ويـزود كل طالب بصورة من الجدول

يمنـع الطالـب مـن إعـادة الاختبـار في المـادة الدراسـية الـتي نجـح فيهـا بغـرض تحسين الدرجة

على المعلمين الالتزام بالموعد المحدد لبدء الاختبارات كـل يـوم

يهيأ المكان المناسب لتأدية الاختبار بحيث يكون هادئا ومكيفًـا

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