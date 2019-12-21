2.2 مليون تأشيرة عمرة في 4 أشهر

كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة، صدور 2.212.690 تأشيرة عمرة، وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام في غرة محرم 1441، وحتى 22 من ربيع الآخر 1441، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 1.782.554 معتمرا، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 1.373.963 معتمرا، بعد إتمام مناسك العمرة والزيارة.

جاء ذلك، حسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي يقيس مجموعة جوانب رئيسية، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدوما لموسم العمرة، إضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين، بعد أن مَنّ الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

جميع المنافذ

تنوع دخول المعتمرين إلى المملكة من جميع المنافذ، إذ وصل عبر المنافذ الجوية 1.705.567 معتمرا، والمنافذ البرية 76882 معتمرا، والمنافذ البحرية 105 معتمرين. أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 450011، تليها إندونيسيا 399103، وثالثا الهند 238981، ثم ماليزيا 110739، ومصر خامسا بـ85808 معتمرين.

وتأتي بعدها كل من: تركيا 70626، والجزائر 64238، وبنجلاديش 61111، والإمارات 37191، والأردن 27540.

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الخدمة الذاتية

دشّنت وزارة الحج والعمرة مؤخرا مراكز «عناية»، التي تقدم خدمات شاملة ومتنوعة للمستفيدين، سواء من قطاع الأفراد أو قطاع الأعمال، والتي بدورها تسهم في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحسن تجربة ضيوف الرحمن في المملكة، وتثري تجربتهم.

كما أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح طاهر بنتن، أن مراكز عناية ستكون منتشرة في المناطق التي يوجد بها معتمرو وحجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، إذ سيتمكن ضيوف الرحمن أو المنظمون لأمور الحجاج والمعتمرين من شركات الحج والعمرة، أو شركات خدمة حجاج الخارج، من إنهاء كل أمورهم في هذه المراكز عبر أجهزة الخدمة الذاتية المتوافرة، أو التواصل بشكل مباشر مع موظفي وموظفات مراكز «عناية»، من الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة، القادرين على التواصل مع الحجاج والمعتمرين بلغات متعددة.