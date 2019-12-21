نشاطا ترفيهيا في قلب الأحساء السياحي 16

كشف رئيس اللجنة التنفيذية لشركة الأحساء للسياحة والترفيه مشاري الجبر لـ«دوت الخليج»، إطلاق نحو 16 نشاطا ترفيهيا في مشروع «المشقر» الترفيهي في بلدة القارة بالأحساء، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى للمشروع، ومن المزمع تشغيلها خلال يناير المقبل، بالتزامن مع استكمال أعمال البنية التحتية، لافتا إلى استكمال أعمال المرحلة الأولى من المشروع خلال الأشهر الـ5 المقبلة، معلنا أن موقع المشروع سيكون هو «قلب» الأحساء السياحي.

وأشار الجبر، إلى أن من بين الأنشطة الترفيهية تخصيص 1.6 كيلومتر مسار للدراجات الهوائية للجنسين ولمختلف الفئات العمرية، وساحة الألعاب الشبابية المتنوعة، والجسور المعلقة، و40 لعبة مغامرات، وقسم لألعاب الأطفال، وساحة الجلسات العائلية، وساحة للمنتجات الزراعية العضوية، وحديقة الورود، وساحة لعبة كرة الطلاء «بيتنبول»، وقصر المشقر لاستقبال كبار الشخصيات «vip»، وساحة الملتقى الشعبي، والمتحف الزراعي، وغابتان، ومتاهة زراعية. وأضاف أن أعمال المرحلة الثانية من المشروع تنفيذ نزل ريفية، وقاعة متعددة الأغراض.

أعمال تطويرية

بيّن الجبر أن مشروع أرض الحضارات في جبل القارة يشهد خلال الفترة المقبلة أعمالا تطويرية، من بينها إطلاق رحلات المشي الجبلي (الهايكنج) في جبل القارة في إجازات نهاية الأسبوع بواقع 120 دقيقة، وتجهيز منصة في أعلى قمم الجبل لأغراض التصوير بزوايا مختلفة من قمم وكهوف الجبل، تخصيص مسار جيولوجي «تعليمي» داخل الجبل.

استقطاب الشباب

أبان رئيس اللجنة التنفيذية لشركة الأحساء للسياحة والترفيه أن شركة الأحساء للسياحة والترفيه بالتعاون مع غرفة الأحساء ممثلة في مركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال، تعتزمان تنفيذ هاكثون «سياحي»، لاستقطاب الشباب في المشاريع السياحية الناشئة والمتوسطة.