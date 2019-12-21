بروتوكول موحد وصيغة شاملة للتقارير الطبية الشرعية

وضعت وزارة الصحة بروتوكولا جديدا وصيغة موحدة وشاملة للتقارير الطبية الشرعية الصادرة عبر مراكز الطب الشرعي، واستهدفت الصيغة نسبة 100 % من التقارير. وتم وضع السياسيات والإجراءات المنظمة لعمل الطب الشرعي من أجل التطوير لهذا الجانب، وتعميم ذلك على كافة مراكز الطب الشرعي.

دبلوم تأهيل

جاء ذلك حسب التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام الماضي، حيث اشتمل تطوير مراكز الطب الشرعي برفع مستوى المراكز عن طريق استحداث برنامج دبلوم تأهيل فني للطب الشرعي بنسبة 100 % من المستهدف من تلك المراكز، كذلك استحداث دبلوم الجوانب الطبية الشرعية السريرية في الاعتداءات الجنسية بنسبة بلغت 95 % من المستهدف، والعمل على هيئات صحية شرعية في مناطق ومحافظات المملكة بنسبة بلغت 100 % من المناطق المستهدف لذك.

دورات تدريبية

تم عقد عدة دورات تدريبية خلال العام الماضي من بينها دورة تدريبية في فحص ضحايا الاعتداءات الجنسية والمحالة لمراكز الطب الشرعي للكشف على ضحايا تلك الاعتداءات، شمل 80 متدربة طبيبة على فترتين، أيضا تم عقد دورة تدريبية في دور الطب الشرعي في التعامل مع جرائم القتل وشمل 50 متدربا طبيبا وفنيا، كما تم عقد دورة تدريبة في الطب الشرعي والأدلة الجنائية والضبط الجنائي في كيفية التعامل مع الكوارث خلال موسم الحج.

مراقبة السموم

تمكنت وزارة الصحة من تشغيل مركز يهتم باستقبال الاستشارات الهاتفية لحالات التسمم وربطه مع مركز خدمة الطوارئ بوزارة الصحة، ويهدف إلى استقبال الاستفسارات والرد عليها من قبل أطباء متخصصين عن كيفية التعامل مع حالات التسمم، إلى جانب أن هذه المراكز اهتمت بتطوير برنامج فحص سائقي الحافلات للحجاج للكشف عن المؤثرات العقلية ليغطي عددا أكبر من سائقي الحافلات الخاصة بنقل الحجاج، كذلك تم الانتهاء من تحديث وإعداد دليل السياسات وإجراءات العمل SOP النسخة الثانية الخاصة بمراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية.

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تطوير مراكز الطب الشرعي

اعتماد برتوكول موحد وشامل للتقارير الطبية الشرعية

وضع السياسيات والإجراءات المنظمة لعمل الطب الشرعي من أجل التطوير

استحداث برنامج دبلوم تأهيل فني للطب الشرعي بنسبة 100

استحداث دبلوم الجوانب الطبية الشرعية السريرية في الاعتداءات الجنسية