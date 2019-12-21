إلزام المحكمة بالتحقق من الشواهد في دعوى العقارات المنزوعة

واشترط التعديل وجود محضر تقدير لعقار مجاور للعقار محل الدعوى يختلف فیه تقديم تقديرات للعقار محل الدعوى يعدها على الأقل 3 من المقيمين المعتمدين من الجهة المعنية، بشرط أن يكون متوسط تلك التقديرات أكثر من القيمة المقدرة في محضر التقدير بما يزيد على 10%.
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