استرداد 100 ألف م 2 من التعديات

وأوضح رئيس البلدية محمد بن سالم الوادعي، أن البلدية تعمل على إنهاء الإحداثات بشكل فوري للحد من انتشارها وتسببها في تعطيل تقديم الخِدْمات البلدية للمواطنين، والاستفادة من تخصيصها للمرافق العامة، ومعاقبة صاحب الإحداث بما تنص عليه اللوائح والقوانين.
وحذر الوادعي بأن التعديات على الأراضي الحكومية تعوق التقدم التنموي، وتسهم في انتشار قضايا الاعتداءات وستتم مراقبة الأراضي استنادا على الأوامر السامية التي جاءت في هذا الخصوص، ولن تتوانى البلدية في الإزالة لأي إحداث ومجازاة صاحب الإحداث بما تنص عليه اللوائح والقوانين.
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