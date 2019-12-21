محمد بن سلمان يتلقى صدمة كبيرة .. ما يطمح إليه في “أرامكو”…

خسر سهم أرامكو، جزءا كبيرا من المكاسب التي حقّقها منذ بدء تداوله في السوق المحلية، ما يعني تراجع قيمة الشركة النفطية إلى ما دون التريليوني دولار وما يطمح إليه ولي العهد السعودي.

وسجّل السهم أكبر تراجع له في يوم واحد مع نهاية تعاملات الخميس، قبل عطلة نهاية الأسبوع، إذ فقد نحو 3.3 بالمئة من قيمته ووصل سعره إلى 35.5 ريالا سعوديا (9.5 دولار) مقارنة بـ36.7 ريالا في اليوم الذي سبق.

وبدأ تداول سهم أرامكو بسعر 32 ريالا، وسرعان ما حقق أرباحا بنسبة 10 بالمئة بعد ثوانٍ من ظهوره على شاشات سوق “تداول” المحلية، وهي نسبة الارتفاع الأقصى المسموح بها.

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وواصل السهم ارتفاعه في الأيام التالية، وبلغ أعلى سعر له الاثنين وهو 38 ريالا، محقّقا بذلك مجموع أرباح بنحو 19 بالمئة في أيام تداوله الأربعة الأولى بين الأربعاء والاثنين.

لكن سعر السهم بدأ تراجعه الثلاثاء قبل أن يغلق الخميس على سعر 35.5 ريالا، لتنخفض أرباحه من نحو 19 بالمئة إلى نحو 10.9 بالمئة منذ بدء تداوله.

وتكون بذلك قيمة شركة أرامكو تراجعت الخميس إلى 1.89 تريليون دولار، بعدما تخطّت الاثنين عتبة التريليوني دولار التي يطمح إليها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.