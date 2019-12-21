السعودية اليوم / امطار على محافظة الطائف



الطائف 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واس

ذهطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت طريق الهدا ووادي محرم والغديرين والبني والشرقه والصفا والشريف، سالت على أثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

23:12ت م

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