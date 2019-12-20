شكرا لقرائتكم خبر عن صورة بـ «ألف كلمة».. تظاهرة في حب ولي العهد والان نبدء بالتفاصيل

• مغردون: اليد التي نقلتنا للحضارة تستحق قبلة الفخر

تصدرت صورة تجمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الحرس الوطني، الأمير عبد الله بن بندر، على متن طائرة، «التريند» على مواقع التواصل.. الصورة، نشرها المصور بندر الجلعود، في تغريدة على حسابه عبر «تويتر»، معلقًا: «الله يحفظكم».

وأشاد رواد مواقع التواصل بالصورة، وانهالت تعليقات التأييد والإعجاب، وقال «أبو زيد»: «دام عزك محمد بن سلمان، اللهم احفظ لنا أمننا وبلادنا وولي أمرنا وولي عهده بحفظك يارب العالمين».

وكتب «حمد»: «صورة تحمل الكثير من معاني الوفاء والمحبة وشيم الكبار .. أطال الله عمر ولي عهدنا الأمين، ووفق الله وزير حرسنا الوطني».

أما «عـبــدالله» قال: «اليد التي نقلتنا للحضارة تستحق قبلة الفخر، اليد التي أرست العدل واجتثت الفساد تستحق قبلة الوفاء، اليد التي رسمت رؤية السعودية العظمى تستحق قبلة الولاء، هنيئا لك سيدي بالقلوب التي تخفق بمحبتك وتلهج بالدعاء لك».