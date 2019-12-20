شكرا لقرائتكم خبر عن في تصريحات لـ«اليوم».. «أشرفي» يهاجم «قمة كوالالمبور» ويصفها بـ«الغمة» والان نبدء بالتفاصيل

• رئيس علماء باكستان يتساءل كيف تعقد قمة إسلامية لا تشارك فيها المملكة؟

• تشق الصف الإسلامي.. وسنظل نعمل على دعم وحدة الأمة

أكد رئيس علماء باكستان حافظ أشرفي، أن القمة المزمع عقدها في كوالالمبور لا تقدم أي حلول للمسلمين، كما يدعي الذين يقومون عليها، لذلك يجوز تسميتها بـ"الغمة" وليس القمة، وتساءل كيف تعقد قمة إسلامية لا يشارك فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إضافة إلى عدم مشاركة دولة في حجم باكستان، والتي اعتذر عن المشارك فيها رئيس الوزراء عمر خان.

Advertisements

وقال رئيس علماء باكستان في تصريح لــ"اليوم": "لا يمكن لشخصي يدعي وحدة أمة الإسلام يتجاوز المملكة ومنظمة التعاون الإسلامي، ويذهب لعقد قمة إسلامية لا تشرك فيها 52 دولة إسلامية"، مؤكدا موقف علماء باكستان الثابت من رفض هذه القمة، وتابع: "لقناعتا أنها لن تخدم قضايا الأمة بل ستعقد المشهد في المنطقة".

وأضاف، أن موقف علماء باكستان سيظل ثابتا تجاه دعم القمم والمؤتمرات الجامعة التي تعقد لخدمة الدول السلامية وليس لشق صفها، وسنظل نعمل على دعم وحدة الأمة الإسلامية التي يسعى الأعداء لشقها وإضعافها.

وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين ،قد أكد أن الدعوة لعقد أي لقاءات أو قمم إسلامية خارج إطار المنظمة تشكل حادث غير مسبوق، موضحا أنه ليس من مصلحة الأمة عقد قمة خارج إطار المنظمة في وقت يشهد فيه العالم صراعات متعددة.