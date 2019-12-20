شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وملك البحرين يبحثان الموضوعات المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفياً اليوم، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. وجرى خلال الاتصال، تبادل الأحاديث الأخوية حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين وملك البحرين يبحثان الموضوعات المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.